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Katarlılar bayram namazını Dünya Kupası için inşa edilen stadyumda kıldı

Katarlılar bayram namazını Dünya Kupası için inşa edilen stadyumda kıldı

Güncel Haberler

Katar'da binlerce kişi Ramazan Bayramı namazını, başkent Doha'daki statta eda etti.

Katar'da binlerce kişi Ramazan Bayramı namazını, başkent Doha'daki statta eda etti.

Bayram namazı kılmak isteyen Katarlılar, FIFA 2022 Dünya Kupası için Doha'da inşa edilen "Education City Stadyumu"nda bir araya geldi.

Stadyumda ilk kez bayram namazı kılınırken, cemaatte Katarlıların yanı sıra bu ülkede ikamet eden yabancı uyruklu Müslümanlar da yoğunluktaydı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel

Ramazan Bayramı Katar Güncel Haberler

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