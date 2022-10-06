Katarlı start-up görme engelli bireylerin dijital içeriğe erişimi için cihaz geliştirdi
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Erişilebilirlik, büyük bir etkinlik organize ederken üzerinde durulması gereken önemli bir faktör olarak kabul ediliyor.
Erişilebilirlik, büyük bir etkinlik organize ederken üzerinde durulması gereken önemli bir faktör olarak kabul ediliyor. Dünya Kupası için de durum farklı değil. Katarlı bir start-up olan Bonocle, dijital içeriklerin görme engelli bireyler için de erişilebilir olmasını sağlayan bir cihaz geliştirdi.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel