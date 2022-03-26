Katarlı bakan Rus gazına alternatif bulmanın zorluğuna işaret etti

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi, hiç kimsenin bir gecede Rusya gazının yerini dolduramayacağını söyledi.

Kabi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu kapsamında "Sorunsuz Geçiş: Yeşil Alternatiflere Geçiş Sırasında Enerji Talebinin Karşılanması" temalı oturumda konuştu.

Avrupa gazının yüzde 30-40'lık kısmının Rusya'dan tedarik edildiğini ve gaz projelerinin üretim aşamasına girmesinin uzun yıllar aldığını hatırlatan Kabi, "Halihazırda bir gecede Rus gazına alternatif bulunamaz. Avrupa'nın, gaz ihtiyacını Rusya dışından karşılaması için 7-8 yıla ihtiyacı var." dedi.

Dünyadaki en büyük sıvılaştırılmış gaz (LNG) üreticilerinden Katar'ın, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki mevcut istasyonları aracılığıyla Avrupa'ya daha fazla gaz pompalamak için çalıştığını söyleyen Kabi, buna rağmen arz miktarının Avrupa'nın ihtiyacıyla kıyaslandığında yine de az kalacağını belirtti.

Avrupa'ya ABD ve diğer ülkelerden 15 milyar metreküp ek gaz tedarik etme anlaşmasının uygulanması için tüm taraflar arasında iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayan Kabi, Katar'ın Avrupa'ya LNG temininde başat rol oynadığını dile getirdi.

Avrupa ülkelerinin, enerji kaynaklarını çeşitlendirme isteğiyle ilgili de konuşan Kabi, Ukrayna savaşı nedeniyle tepkiye dayalı uzun vadeli planlar yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Kabi, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın temel nedeninin, Ukrayna savaşının yanı sıra yatırım harcamalarının eksikliğinden kaynaklanan arz-talep dengesizliği olduğunu aktardı.

Kabi, üretimin sürekli ve istikrarlı olması için yatırımın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.