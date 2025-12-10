Haberler

Katar Başbakanı Al Sani, Doha'da Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Başbakan Yardımcısı ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Filistin'deki insani durum gündeme alındı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede ayrıca, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum üzerinde duruldu. Ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren ortak meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Al Sani, görüşmede ülkesinin bölgesel ve uluslararası çabalara verdiği desteği yineleyerek, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
