Katar ve Tunus, Filistin'in Sürgün Planlarını Reddetti

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tunuslu mevkidaşı Muhammed Ali en-Nıfti, Filistinlilerin topraklarından sürgün edilmesini amaçlayan planları kesin bir şekilde reddetti.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Nıfti, Katar'ın başkenti Doha'da Bakan Al Sani ile görüştü.

Muhammed Ali en-Nıfti ve Katarlı mevkidaşı, başta Filistin meselesi olmak üzere, bölgesel ve uluslararası alandaki iki ülkeyi ilgilendiren temel konuları ele aldı.

Bakanlar, "Filistin halkının tüm meşru tarihi haklarını geri kazanması için her türlü desteği ve dayanışmayı göstereceklerini" ifade etti.

Nıfti ile Al Sani, İsrail'in Filistin halkını topraklarından sürgün etmeyi amaçlayan planlarını kesin bir şekilde reddettiklerini ve güçlü bir şekilde kınadıklarını belirtti.

Tunuslu Bakan, ülkesinin İsrail'in Filistin'e saldırılarının sona erdirilmesi için Katar'ın çabalarını takdir ettiğini, bu konuda uluslararası ve bölgesel çabalara destek verdiğini aktardı.

İsrail ordusunun Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçlarını reddettiklerini vurgulayan Nıfti ve Al Sani, bunun, Filistin davasını tasfiye etme yönündeki "umutsuz bir girişim" olduğunu ifade etti.

Bakanlar, başta Arap dünyasının ortak eylemlerinin güçlendirilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaların desteklenmesi olmak üzere Katar ve Tunus'un birçok konuda hemfikir olduğunu kaydetti.