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Katar ve Suudi Arabistanlı yetkililer Doha'da bir araya geldi

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Katar ve Suudi Arabistanlı yetkililer, 'Katar-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi Yürütme Komitesi'nin ilk toplantısı için Doha'da bir araya geldi. İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ele alındı.

Katar ve Suudi Arabistanlı yetkililer, "Katar- Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi Yürütme Komitesi"nin ilk toplantısı için Doha'da bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan liderliğindeki "Katar-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi Yürütme Komitesi"nin ilk toplantısı Doha'da düzenlendi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantıda, Yürütme Komitesi çerçevesinde ikili kardeşlik ilişkilerini geliştirmenin, ilişkileri daha geniş ufuklara taşıyacak girişimlerle işbirliğini derinleştirmenin yollarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise toplantıda Yürütme Komitesine başkanlık eden iki ülke bakanlarının, 7'nci Katar-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısına hazırlık aşamasındaki mevcut işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Koordinasyon Konseyi'nin bir sonraki toplantısında imzalanması planlanan anlaşmalar, girişimler ve mutabakat zaptlarının ele alındığı toplantıda, işbirliğinin her iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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