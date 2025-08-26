Katar ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye İhlallerini Kınadı

Katar ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve bölgedeki barış çabalarını baltaladığı vurgulandı.

Uluslararası topluma " İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurması için acil ve caydırıcı önlemler alma" çağrısında bulunulan açıklamada, söz konusu eylemlerin, bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, istikrarı ve halkının güvenliğini tam şekilde desteklediği yinelendi.

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Suriye'ye yönelik ihlallerini "ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali" şeklinde nitelendirerek kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, İsrail'in devam eden ihlallerini, Suriye topraklarına yönelik saldırılarını ve iç işlerine müdahalesini güçlü bir şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'nin Süveyda kentindeki gergin duruma işaret edilerek, İsrail'in bu saldırılarının "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğinin, uluslararası hukukun ve Suriye ile İsrail arasında 1974 yılında imzalanan kuvvetler ayrılığı anlaşmasının açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, dün, İsrail'in "işgal güçleri"nin Kuneytra kırsalındaki Beyr Acem ve Breyke köylerinde devriye faaliyeti yürüttüğünü duyurmuştu.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.