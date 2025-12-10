Haberler

Doha ile Riyad arasında yüksek hızlı tren hattı için resmi süreç başlatıldı

Güncelleme:
Katar Ulaştırma Bakanlığı, Doha ile Riyad arasında 785 km uzunluğunda ve saatte 300 km hıza ulaşabilecek yüksek hızlı tren hattı projesinin resmi olarak başlatıldığını duyurdu. Projenin tamamlanmasıyla yolculuk süresi 2 saate düşecek ve yılda 10 milyon yolcunun faydalanması öngörülüyor.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, Katar ile Suudi Arabistan arasında başkentler Doha ve Riyad'ı birbirine bağlayacak yüksek hızlı tren hattı projesinin resmi olarak başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doha ile Riyad arasında planlanan hattın yaklaşık 785 kilometre uzunluğunda olacağı ve trenlerin saatte 300 kilometrenin üzerinde hızla seyredeceği belirtildi.

Açıklamada, hattın tamamlanmasıyla iki başkent arasındaki yolculuk süresinin yaklaşık 2 saate ineceği vurgulandı.

Projenin, iki ülke arasında yolcu ve yük taşımacılığını kolaylaştırması, ekonomik hareketliliği artırması ve sürdürülebilir çevreci ulaşım çözümlerine katkı sağlamasını amaçladığı kaydedildi.

Bu sayede ayrıca bölgedeki hareketliliğin artacağı, iş ve turizm trafiğinin hızlanacağı, ekonomik büyümeye katkı sağlanacağı ve yaşam kalitesinin de iyileşeceği belirtildi.

10 milyon yolcu faydalanacak

Projenin tamamlanmasıyla yılda 10 milyondan fazla yolcunun iki ülke arasında hızlı ve sürdürülebilir ulaşım imkanından yararlanacağı ifade edildi.

Ayrıca inşaat ve işletme süreçlerinde 30 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılmasının da beklendiği aktarıldı.

Bakanlık, yüksek hızlı tren projesinin iki ülke ekonomilerine yaklaşık 115 milyar riyal gelir sağlayacağı öngörüsünü paylaşarak, projenin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında modern demir yolu ağı üzerinden bağlantıyı güçlendiren en stratejik girişimlerden biri olduğunu belirtti.

6 yılda tamamlanması planlanıyor

Açıklamada, projenin yaklaşık 6 yıl içinde uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uygun şekilde, demir yolu ve akıllı mühendislik teknolojilerinin en ileri seviyede kullanılmasıyla tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, hattın Doha Hamad Uluslararası Havalimanından, Suudi Arabistan'ın El-Hofuf ve Demmam gibi stratejik şehirlerinden geçerek Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad Kral Selman Uluslararası Havalimanı arasında hizmet vereceğini, projenin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ulaşım bütünleşmesi vizyonuna uygun olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel


