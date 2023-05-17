Katar ve Somali ilişkileri, işbirliği ve ziyaretlerle gelişiyor

Katar ile Somali ilişkileri, son dönemde işbirliği ve ziyaretlerin yanı sıra Doha yönetiminin bu ülkeye yardımlarıyla gelişiyor.

Katar ile Somali ilişkileri, son dönemde işbirliği ve ziyaretlerin yanı sıra Doha yönetiminin bu ülkeye yardımlarıyla gelişiyor.

Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud, salı günü Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Şeyh Mahmud'un, ülke yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Yılbaşından bu yana ikinci kez ülkeyi ziyaret eden Somali Devlet Başkanı'nın görüşmelerinde ikili ilişkileri ve ortak iş birliğini ele alması planlanıyor.

Karşılıklı ziyaretler ve iki ülke yetkililerinin görüşmeleri, tarafların çıkarlarına ve ortak amaçlarına hizmet edecek şekilde, diplomatik ilişkilerin ileri bir seviyeye taşınmasını hedefliyor.

İşbirlikleri ve destek mesajları

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Somalili mevkidaşı Şeyh Mahmud, ikili iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirme vurgusu yapıyor.

Bu kapsamda, Katar Emiri Şeyh Temim, 5 Ekim 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "kurumsal devletlerinin inşasında" Somali halkının yanında olduklarını söyledi.

Katar ve Mogadişu üniversiteleri de Nisan 2022'de çeşitli bilimsel, idari, teknik, araştırma alanlarını kapsayan ve ortak iş birliği kurmayı amaçlayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Doha yönetiminin devam eden desteği ile Somali'nin refahı, güvenliği ve istikrarına sarsılmaz bağlılığını büyük bir memnuniyetle karşılayan Mogadişu yönetimi, Katarlı yatırımcıları da kalkınma projeleri gerçekleştirmek üzere ülkeye çekmeye çalışıyor.

Katar'dan Somali'ye yönelik insani yardımlar

Katar Kızılayı, ocak ayında, Somali Kızılayı işbirliğinde yoksul ve yerinden edilmiş kişilere tıbbi yardım sağlamak amacıyla Mogadişu'daki Di Martino Hastanesinde göz cerrahisi ve tedavisinde destek verdi.

Katar Hayır Kurumu da Haziran 2022'de "Somali'deki kıtlığa dur deyin" sloganıyla, çok sayıda Somaliliyi göçmen kamplarına gitmeye zorlayan kuraklıkla mücadele için acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Katar Kalkınma Fonu, ocak ayında, Somali'de kuraklıktan etkilenen 5 bölgedeki 200 bin kişinin geçim sıkıntısını hafifletmek için 2 bin ton gıda yardımında bulundu.

Kalkınma Fonu, mart ayında Katar Hayır Kurumu işbirliğinde Somali'deki kuraklığın tetiklediği zor yaşam şartlarını hafifletmek için 45 ton gıda kolisi gönderdi.

Somali'nin terörle mücadelesine destek

Katar Savunma Bakanlığı ise Ocak 2019'da Somali'nin devlet kurumlarının istikrarına ve ülkedeki silahlı gruplarla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla 68 zırhlı araç bağışında bulundu.

Mogadişu'da törenle teslim edilen zırhlı araçların, Somali'nin terörle mücadelesine destek ve ülkenin güvenliğine katkı sağlayacağı belirtildi.