Katar Dışişleri Bakanı, Portekizli mevkidaşıyla "bölgesel gelişmeleri" görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkes ve bölgedeki diğer gelişmeleri değerlendirdi. Bakanlar, gerilimin tırmanmasını önlemek ve deniz yollarının güvenliğini sağlamak gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Abdurrahman ile Rangel, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkes ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Bakanlar, bölgede gerilimin tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, deniz yollarının güvenliğinin sağlanması ve uluslararası deniz taşımacılığı ile ticaret özgürlüğünün uluslararası hukuk çerçevesinde korunmasının önemine dikkati çekti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
