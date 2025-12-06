Haberler

Katar ve Mısır dışişleri bakanları, Doha Forumu kapsamında Gazze'yi görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati, Doha Forum 2025'te Gazze'deki ateşkesin uygulanması ve ihlallerin engellenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve BMGK kararlarının uygulanması üzerinde duruldu.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının uygulanması ve ihlallerin de engellenmesi gerektiğini belirtti.

Al Sani ile Abdulati, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2025 kapsamında bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

İkili, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanması ve ihlallerin de engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Al Sani ile Abdulati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kasım ayında kabul edilen 2803 sayılı kararın (Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören karar) uygulanması ve uluslararası istikrar gücünün kurulmasının önemine dikkat çekti.

İki bakan ayrıca, Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve yeniden imar çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması gereği Refah Sınır Kapısını açması, Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması ve Mavi Hattan Sarı Hatta çekilmesi gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, saldırılar da tam anlamıyla durmadı.

11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 367 Filistinli ölürken, 953'ü de yaralandı.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.