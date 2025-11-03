Katar ve Mısır Başbakanları İkili İlişkileri Görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 4-6 Kasım'da düzenlenecek İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya ziyarette bulunan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğini güçlendirme yolları ele alındı.

Taraflar ayrıca Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler ile Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası koordinasyonun artırılması gerektiği ve Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasının bölgesel istikrar ve kalıcı barışın tesisi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.