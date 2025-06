Katar ve Lübnan'dan "nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu" mesajı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, "nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu görmek istediklerini" söyledi.

Katar'ı ziyaret eden Lübnan Başbakanı Selam, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman ile başkent Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman, Lübnan Başbakanı Selam ile Lübnanlıları desteklemek üzere birlikte çalışma alanlarını görüştüklerini, Lübnan'ın enerji alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları ele aldıklarını söyledi.

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'da yeniden imar çabalarının yanı sarı bölgedeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini aktaran Bin Abdurrahman, " İsrail, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına riayet etmedi. İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlallerini kınıyoruz." dedi.

Bölgenin, uzun zamandır benzeri yaşanmayan zorluklardan geçtiğini ve Katar'ın egemenliğine yönelik bir saldırı gerçekleştiğini vurgulayan Bin Abdurrahman, El-Udeyd üssüne yapılan saldırıyı en sert ifadelerle kınadıklarını söyledi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilk günden bu yana kınadıklarını hatırlatan Katarlı Bakan, "İran'dan Katar'a yönelik saldırı, kabul edilemez bir davranıştır. Katar hava savunma sistemleri, fırlatılan füzelerin tamamını düşürdü; yalnızca biri boş bir alana isabet etti." diye konuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanlarının katılımıyla bugün Doha'da olağanüstü bir toplantı düzenleyeceklerini kaydeden Bin Abdurrahman, " İsrail'in sorumsuzca davranışları, bölgede yalnızca istikrarsızlık doğurmaktadır. Her zaman diplomasiyi ve sağduyuyu her şeyin önünde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bin Abdurrahman, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün El-Udeyd üssüne yönelik saldırı hakkında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Washington yönetiminin, İran'ın ateşkese ne ölçüde açık olduğunu öğrenmek üzere Katar aracılığıyla iletişim kurulmasını talep ettiğini aktardı.

Katar'ın yaptığı temaslar sonucunda, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes ilanında bulunduğunu kaydeden Bin Abdurrahman, "Herkesin güvenliğini ve çıkarlarını garanti altına alan bir anlaşma ile nükleer silahlardan arındırılmış güvenli bir bölge istiyoruz. Her zaman gerginlik ve istikrarsızlıktan uzak, güvenli bir bölge oluşturma çabası içindeyiz." şeklinde konuştu.

İran'a "böyle bir saldırıyı ondan beklemediklerini ve meseleye sağduyuyla yaklaşacaklarını" ilettiklerini, Katar'ın, bu saldırıya karşılık olarak tüm diplomatik ve hukuki adımları atacağını kaydeden Bin Abdurrahman, şöyle devam etti:

"Bölgede yaşananlar, Gazze'ye yönelik barbarca saldırının genişlemesi niteliğindedir. Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla Mısır ve ABD ile ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya, İsrail'e karşı ortak bir duruş sergileyerek Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapmalıdır."

Katar Emiri Şeyh Temim'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan bir telefon aldığını, görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın "hedefin Katar olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini" aktaran Bin Abdurrahman, "İran'ın Katar'a yönelik saldırısı, başından beri benimsediğimiz iyi komşuluk politikasının açık bir ihlalidir." dedi.

Katarlı Bakan, İran ile İsrail arasında varılan mutabakat doğrultusunda ateşkesin sürmesini temenni ettiklerini kaydederek, her türlü krizi diyalog yoluyla çözmeyi hedeflediklerini ve hiçbir gerilimin öncüsü olmayacaklarını belirtti.

İsrail ile Hamas arasında ortak bir zemin oluşturulması amacıyla Mısır ile yürüttükleri çabaların sürdüğüne işaret eden Bin Abdurrahman, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik girişimleri sekteye uğrattı. Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin önümüzdeki 2 gün içinde yeniden başlamasını ümit ediyoruz." dedi.

-Lübnan Başbakanı: "Nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu hedefliyoruz"

Lübnan Başbakanı Selam da Katar'ın Lübnan'a iki yılı aşkın süredir sağladığı destekten ötürü teşekkür etti.

Selam, enerji alanında Lübnan'a destek sağlanmasına yönelik bir anlayışa varmak amacıyla Katar'la istişarelerin sürdüğünü aktardı.

Yargı sistemini reforme etmek ve devlet otoritesini ülkenin tamamında tesis için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Selam, "İsrail işgal ettiği topraklardan, özellikle de 5 noktadan tamamen çekilmediği sürece Lübnan'da istikrar sağlanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Selam, şöyle konuştu:

"İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, bu ülkenin egemenliğine ve uluslararası hukuka açık bir ihlaldir. Nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu hedefliyoruz."

Devlet otoritesinin ülke topraklarının tamamında kurulmasını istediklerine işaret eden Selam, İsrail'e, ihlallerine son vermesi ve Lübnan'ın güneyindeki 5 işgal noktasından geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Son iki hafta içerisinde Lübnan'ın yeni bir savaşa sürüklenmesini engelleyebildikleri için Allah'a şükrettiğini dile getiren Selam, yeni bir diplomatik çalışma sürecinin başlamasını umut ettiğini aktardı.