Katar ve Libya, İsrail'in Filistin topraklarında gerginliği tırmandıran saldırılarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de, İslami Cihad Hareketi mensuplarının yanı sıra aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 13 kişiyi öldürdüğü saldırıyı "barbarca olarak" niteledi.

İsrail saldırılarının, savunmasız Filistin halkına, özellikle de kadın ve çocuklara karşı işlenen korkunç suçların yeni bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırıların, bölgede "barış fırsatlarına gölge düşürdüğü" belirtilerek, şiddet döngüsünün artmasından endişe edildiği uyarısında bulunuldu.

İsrail saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası topluma, Filistin halkına gerekli korumayı sağlamak için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Libya

Libya da İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine yönelik baskınlarla Filistin topraklarında gerilimi tırmandırmasına tepki gösterdi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgalinin Filistin topraklarına yönelik saldırılarını ve son olarak bu sabah Gazze Şeridi'ni hedef alan hava saldırılarını kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Libya yönetiminin Filistin halkıyla "tam bir dayanışma içinde olduğu" belirtilerek, bölgedeki gerilimin artması, istikrarsızlık ve barışı sağlama çabalarının baltalanması nedeniyle İsrail sorumlu tutuldu.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı, Nablus'a baskın

İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketinin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 12 Filistinli gerçek mermiyle, 3 kişi de plastik mermiyle yaralanmıştı.