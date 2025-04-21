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Katar ve İran Dışişleri Bakanları Gazze Şeridi'ndeki Durumu Görüştü

Katar ve İran Dışişleri Bakanları Gazze Şeridi'ndeki Durumu Görüştü
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaparak Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bunları güçlendirmenin yollarının yanı sıra ortak önemi haiz konular ele alındı.

Ayrıca Al Sani ile Erakçi, Gazze Şeridi ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeleri görüştü.

Al Sani, ülkesinin, Washington ile Tahran'ın görüşmelerin bir sonraki aşamasına başlama konusunda anlaşmaya varmış olmasından duyduğu memnuniyeti yineledi.

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Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
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