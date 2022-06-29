Katar ve İran'dan ikili ilişkiler ve nükleer program görüşmesi

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve nükleer anlaşma müzakerelerini ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bakan Al Sani, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve nükleer anlaşma görüşmelerindeki son durumun gözden geçirilmesinin yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Katar, dün, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı canlandırmak için ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

İran ile nükleer müzakereler

İran, nükleer programı hakkında 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın yanı sıra Almanya ile anlaşma imzalamıştı.

ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018'de anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden sonra İran ile ABD'nin anlaşmaya dönmesi için müzakereler başladı.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran'ın Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.