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Katar ve İngiltere'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Katar ve İngiltere'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı
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Katar ve İngiltere, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Filistin devletinin kurulmasına yönelik siyasi süreçlerin başlatılması için çağrıda bulundu. Dışişleri bakanları ortak bildiri yayımladı ve ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere destek verdiklerini açıkladı.

Katar ve İngiltere, Gazze'de "acil ateşkes" çağrısında bulunarak, ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelere destek verdiklerini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, 27 Nisan'da Doha'da düzenlenen 2025 Katar- İngiltere Stratejik Diyalog Toplantısı'na dair ortak bildiri yayımladı.

Bildiriye göre Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin başkanlık ettiği toplantıda Gazze'deki duruma ilişkin iki bakan, "ateşkesin derhal sağlanması ve Filistin devletinin kurulmasına yönelik ciddi bir siyasi sürecin başlatılması" çağrısı yaptı.

Taraflar, haziran ayında Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası konferansta iki devletli çözüm yönünde somut adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.

İngiliz Bakan, Katar'ın ateşkes ve esir takası için yürüttüğü arabuluculuk çabalarına övgüde bulunurken, Katar Dışişleri Bakanı ise İsrail'in saldırı politikalarını ve insani yardımları engellemesini sert şekilde kınadı.

Görüşmede ayrıca iki bakan, ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelere destek verdiklerini vurguladı.

Katar, El-Udeyd Hava Üssü'ndeki İngiliz varlığının iki ülkenin bölgesel güvenliğe bağlılığını yansıttığını vurguladı. Ayrıca savunma sanayii iş birliğinin artırılması, tedarik zinciri ortaklıkları ve askeri kuvvetlerin ortak geliştirilmesi konularında da mutabık kalındı.

Bir sonraki stratejik diyalog toplantısının 2026'da Londra'da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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