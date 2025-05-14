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Katar ve Hong Kong'dan İşbirliği Adımları

Katar ve Hong Kong'dan İşbirliği Adımları
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Katar'da bir araya gelen Hong Kong heyeti, ticaret ve yatırım işbirliğini artırmak için çeşitli sektörlerde fırsatları araştırdı. Katar, Hong Kong'un Ortadoğu'daki üçüncü en büyük ticaret ortağı konumunda.

DOHA, 14 Mayıs (Xinhua) -- Katar'ın siyaset ve iş liderleri, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile etkileşimi güçlendirme ve ticaret ve yatırım işbirliğini artırma konusunda istekli olduklarını söyledi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee'nin başkanlığında bir heyet, pazartesi günü Katar'da iki gün sürecek bir ziyarete başladı. Ziyaret sırasında Hong Kong'un tanıtımı gerçekleştirildi ve işbirliği fırsatları araştırıldı.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife Bin Cesim Al Sani, özel sektör başta olmak üzere ticaret, finans ve yatırım gibi çeşitli sektörlerde işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Al Sani, Katarlı girişimci ve yatırımcıları, Hong Kong'daki fırsatları araştırmaya teşvik etti.

Xinhua'ya konuşan Lee, Hong Kong heyetinde Hong Kong'daki ve Çin anakarasındaki işletmelerden gelen 50'nin üzerinde profesyonel ve şirket lideri bulunduğunu ifade etti.

Lee, "Heyetin yapısı, Hong Kong'un 'bir ülke, iki sistem' ilkesi uyarınca 'süper bağlayıcı' ve 'süper değer katıcı' olarak benzersiz rolünü ortaya koyuyor" dedi.

Lee, Katar'ın an itibarıyla Hong Kong'un Ortadoğu'daki üçüncü en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Lee, "Bu ziyaret sırasında ticaret, yatırım, teknoloji, hukuki işbirliği, finansal piyasalar gibi birçok alanda 35 adet mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladık" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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