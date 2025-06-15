Katar ve Fransa'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ve Fransa, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara son verilmesi ve Suriye'nin yeniden inşasına destek verilmesi için çağrıda bulundu. İki ülkenin Dışişleri Bakanları, insani yardımın düzgün bir şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Katar ve Fransa, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşasına destek verilmesi çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu çağrı, iki ülke arasında 12 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen üçüncü yıllık stratejik diyalog toplantısında yapıldı.

Toplantıya, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot başkanlık etti.

Taraflar, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, tüm tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması ve çatışmanın mağdurlarına umut verecek, iki devletli çözüme giden yolu açacak uzun vadeli bir siyasi çözüm için çağrıda bulundu.

İki ülke, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardımların tam ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının önemine vurgu yaparak, insani yardımın siyasallaştırılmasının, zorla yerinden etme tehditlerinin ve İsrail'in savaş sonrası Gazze'de kalma planlarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bakanlar, "Gazze'deki Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız. Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye'deki duruma dikkat çeken taraflar, ülkede "tarihi bir geçiş sürecinin" yaşandığını belirterek, ırk, mezhep, din ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkesin haklarını koruyan kapsamlı bir siyasi çözümün önemini vurguladı.

Katar ve Fransa, toplumun tüm kesimlerine saygı duyan, yeni, özgür, istikrarlı ve egemen bir Suriye'nin yeniden inşasına destek verdiklerini yineledi.

Bakanlar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tüm saldırıları kınadıklarını ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan tırmandırıcı taktiklere karşı uyarıda bulunduklarını da açıkladı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar

Türkiye'de küme düşen o takım isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı

Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.