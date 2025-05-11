Katar ve Filistin Arasındaki İşbirliği Geliştiriliyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunu geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı. Taraflar ayrıca, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, Katar'ın Filistin halkına verdiği güçlü ve değişmez desteğin altını çizen Al Sani, Katar'ın, uluslararası meşruiyete dayanan kararlar doğrultusunda, Filistin halkının meşru haklarının korunması ile 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü desteklediğini tekrarladı.