Katar ve BM yetkilileri Filistin topraklarında sükunetin korunmasını görüştü

Katar İçişleri Bakanlığı'na bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile Filistin topraklarında sükunetin korunması konusunu ele aldı.

Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İmadi ile Wennesland, Gazze kentinde bir araya geldi.

Sahadaki durumun kötüye gitmesini önlemek için ortak işbirliği kanallarını, bölgede sükuneti korumanın ve bölgeyi tehlikeli bir duruma sürükleyebilecek her türlü provokatif adımı durdurma yollarını değerlendiren ikili, Filistin topraklarındaki insani durumu da konuştu.

Katarlı yetkili, ülkesinin, Filistin halkının yanında durmaya devam ettiğini vurgulayarak, BM'nin sükunetin sağlanması ve bölgenin güvenliği için taraflarla iletişim halinde olması konusunda oynadığı rolden övgüyle söz etti.

İmadi, bölgede sükunetin sağlanması hakkında yerel ve BM yetkilileriyle görüşmek üzere cumartesi günü Gazze Şeridi'ne gelmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Saldırılarda 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına 1000'den fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık vermiş, Rehovot kentinde bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

Taraflar, 13 Mayıs gece saatlerinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşmıştı.