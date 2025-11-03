Haberler

Katar ve BM, Sosyal Kalkınma Zirvesi Öncesi Görüşme Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 4-6 Kasım'da düzenlenecek 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Katar ile BM arasındaki işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesi yolları ele aldı.

Taraflar ayrıca Gazze Şeridi'nde ve Filistin topraklarındaki gelişmeler ile Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasına ilişkin maddeler ve mekanizmaları da masaya yatırdı. Görüşmede, ateşkes anlaşmasının tam olarak hayata geçirilmesini sağlama yolları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nin gündeminde yer alan konular da ele alındı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Katar'a zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, etkinliğin hedeflenen sonuçlara ulaşması yönündeki temennilerini dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise zirvenin Doha'da düzenlenmesinin, Katar ile BM arasındaki güçlü stratejik ortaklığın bir yansıması olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçe'nin yıldızını Brezilya Milli Takımı'na çağırdı
İsmail Yüksek derbiye gelen gözlemcileri mest etti

Derbiye gelen o takımların gözlemcilerini mest etti
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.