Katar ve ABD'nin Askeri İşbirliği Güçleniyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Oramiral Charles Bradford Cooper ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler ve işbirliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.

Görüşmede, iki ülke arasında askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar da değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanına giren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.