Katar ve AB, Gazze'deki Savaşın Durdurulması İçin Ortak Çaba Çağrısı Yaptı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Gazze'deki gelişmeleri görüşerek, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmak için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan El Sani, ülkeyi ziyaret eden AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Katar ile AB arasındaki işbirliğinin çeşitli boyutlarının yanı sıra, başta Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler olmak üzere, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Bakan Al Sani, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması, sivillerin korunması, esirlerin ve alıkonulanların serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki felaket koşullarına yönelik insani yardım akışının kolaylaştırılması için bölgesel ve uluslararası alanda ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.