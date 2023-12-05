Katar, UNRWA'ya 65,7 milyon Katar riyali katkıda bulunacak

Katar, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 2023 ve 2024 yılları için 65,7 milyon Katar riyali (yaklaşık 18 milyon ABD doları) katkıda bulunacağını duyurdu.

DOHA, 5 Aralık (Xinhua) -- Katar, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 2023 ve 2024 yılları için 65,7 milyon Katar riyali (yaklaşık 18 milyon ABD doları) katkıda bulunacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Katar, maruz kaldıkları zorlu insani şartlar karşısında kardeş Filistin halkını desteklemek ve ajansın fon açığının kapatılmasına katkıda bulunmak üzere UNRWA'ya 2024 yılı için yaptığı taahhüdü yerine getirme sürecini hızlandırdı" ifadesini kullandı.

Bakanlığa göre Katar, ajansın ana kaynaklarını desteklemek üzere UNRWA ile 2018 yılında çok yıllı bir anlaşma imzalayarak bunu yapan ilk Arap ülkesi oldu.

Milyonlarca Filistinli, kritik öneme sahip bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UNRWA sayesinde temel ihtiyaç malzemelerine ulaşabiliyor.