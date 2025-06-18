Katar, UNRWA'ya 20 Milyon Dolar Destek Sağlayacak

DOHA, 18 Haziran (Xinhua) -- Katar, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 20 milyon ABD doları tutarında destek sağlayacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada devlete ait Katar Kalkınma Fonu ile UNRWA arasında imzalanan anlaşma kapsamında UNRWA'ya 2025 ve 2026 yılları için yıllık 10 milyon dolar katkı sağlanacak.

Katar, 2023 ve 2024 yıllarında UNRWA'ya 18 milyon dolar destek sağlamıştı.

Açıklamada 2024 yılında uluslararası fonlardaki düşüş nedeniyle UNRWA'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 20 milyon dolar ek kaynak tahsis edildiği da belirtildi.