Katar, UNRWA merkezi önündeki gösteriyi kınadı

Katar, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) merkezi önündeki gösteriyi kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yer alan UNRWA genel merkezine ajansın kapanması talebiyle gösteri düzenlenmesi ve baskın girişiminde bulunulmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "bu saldırının kınandığı, eylemin uluslararası hukuka açık bir meydan okuma ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bariz korkutma eylemi olarak göründüğü" kaydedildi.

İsrail'in ajansın tarafsız olduğu iddiasıyla başlayan; nihayetinde tasfiyesini ve milyonlarca Filistinlinin yardımlardan mahrumiyetini hedefleyen sistematik şekilde UNRWA'yı hedef alması konusunda uyarıda bulunuldu.

Uluslararası topluma "felaket boyutundaki insani yansımalarını önlemek için bu planın karşısında kararlı bir şekilde durma" çağrısı yapıldı.

Katar'ın BM kuruluşuna verdiği destek de vurgulandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) de Şeyh Cerrah'taki UNRWA genel merkezine yapılan aynı saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

İİT yaptığı açıklamada, bu saldırıyı "organize terör ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinliler aleyhinde yürüttüğü suçlarının uzantısı" olarak nitelendirdi.

Bu eylemin, işgalin UNRWA'nın rolünü baltalama ve karalama; fon kaynaklarını kurutma girişimleri bağlamında gerçekleştiği kaydedildi.

İsrailli yerleşimciler, 7 Mayıs'ta Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Aryeh Yitzhak King çağrısıyla Şeyh Cerrah'taki UNRWA genel merkezi önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini X platformundan yaptığı açıklamada, UNRWA merkezi önünde düzenledikleri gösteriye tepki göstermişti.

Lazzarini'nin, gösteriye ilişkin yayımladığı görüntüde, İsrailli protestocuların, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi kapısına vurduğu, döviz asmaya çalıştığı görülüyor.

Lazzarini, "(İsrail'e bağlı) Kudüs Belediyesinin seçilmiş bir üyesinin çağrısıyla yapılan bu protesto, taciz, gözdağı, vandallık ve BM mülküne zarar vermekten başka bir şey değildir." ifadesini kullanmıştı.