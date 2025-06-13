Katar, Umman ve BAE'den İsrail'in İran'a Saldırılarına Kınama

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Katar, Umman ve BAE, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları kınadı. Bu eylemlerin uluslararası normlara aykırı olduğu ve bölgesel istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

(ANKARA) - Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları kınayarak, bu eylemlerin uluslararası normlara aykırı olduğunu ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelere ev sahipliği yapan Umman, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı. Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı "tehlikeli ve sorumsuz bir tırmanış" olarak nitelendirilirken, bunun Birleşmiş Milletler Anlaşması ve uluslararası hukukun ilkelerine açıkça aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür saldırgan ve ısrarcı davranışlar kabul edilemezdir ve bölgesel barış ile güvenliği daha da istikrarsızlaştırmaktadır" ifadelerine yer verildi. Umman ayrıca İsrail'i bu gerilimin doğrudan sorumlusu ilan ederek, uluslararası toplumu bu tehlikeli süreci durdurmak için açık ve kararlı bir tutum almaya çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da saldırının "İran'ın egemenliğine ve güvenliğine açık bir ihlal" olarak nitelendirildi. Katar tüm taraflara itidal ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığı da "İsrail'in askeri saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını" ifade ederek, bu gelişmenin "bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki olası sonuçlarından derin endişe duyduklarını" bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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