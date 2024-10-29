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Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Halid bin Velid Kışlasındaki törene, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kürşad Cihan Erce, Türkiye'nin Doha Askeri Ataşesi Albay Ali Çetin, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Kurmay Başkanı Halid Muhammed Al Tamimi ile askerler katıldı.

Şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende sırasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 101. Yıl Cumhuriyet Bayramı mesajları okundu.

Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan video gösterimi izlendi.

Büyükelçi Göksu, törende yaptığı konuşmada, "Pek çok millete ilham kaynağı olan kararlı bir mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimiz, yurtta barış dünyada barış ilkesini sürdürmeye devam ediyor. Bizler bu misyonun evlatları olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz." dedi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik düzenlenen hain terör saldırısını bir kez daha lanetlediğini belirten Göksu, "Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı

Türkiye- Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında 19 Aralık 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" uyarınca bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayii alanında işbirliği yapılarak, Katar'da Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı. Anlaşma doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da konuşlanırken iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar düzenlendi.

???????Ekim 2015'te Tarık bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığının Aralık 2017'den itibaren Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başladı.

Son olarak, 14 Aralık 2019'da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, iki ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının katıldığı törenle açıldı ve karargaha "Halid bin Velid Kışlası" adı verildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel

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