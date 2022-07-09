Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nda bayramlaşma - Haberler

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Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nda bayramlaşma

AA - Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi.

Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayramlaşma, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı komuta merkezinde yapıldı.

Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in mesajları okundu.

Karargahta görevli bir Türk komutan, Türk halkına ve şehit ailelerine birer mesaj okuyarak, bayramlarını tebrik etti. Türk komutan, görevlerini her zaman yerine getirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, 14 Aralık 2019'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'in katıldığı törenle açılmıştı.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

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