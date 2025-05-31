Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Hava Unsur Komutanlığı 1000'inci Uçuş Saatini Tamamladı

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Hava Unsur Komutanlığı 1000'inci Uçuş Saatini Tamamladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Katar Dukhan Üs Komutanlığı'nda konuşlu Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Hava Unsur Komutanlığı'nın 1000'inci uçuş saatini tamamladığını duyurdu. Uçuşlar, Türkiye'nin F-16 uçakları ile Katar Silahlı Kuvvetleri'nin Eurofighter, Rafale ve F-15 uçakları ile birleşik eğitim ve tatbikatlar amaçlı gerçekleştiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Dukhan Üs Komutanlığı'nda konuşlu Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Hava Unsur Komutanlığının 1000'inci uçuş saatini tamamladığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Katar Dukhan Üs Komutanlığı'nda konuşlu Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Hava Unsur Komutanlığı, 1000'inci uçuş saatini tamamladı. KTBMK Hava Unsur Komutanlığı, Katar'da konuşlu F-16 uçaklarımız ile Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerini artırmak maksadıyla Eurofighter, Rafale ve F-15 uçakları ile birleşik eğitim ve tatbikatlar icra ediyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda uçuştan görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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