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Katar, Trump'ın Suriye Yaptırımlarını Kaldırma Niyetini Destekliyor

Katar, Trump'ın Suriye Yaptırımlarını Kaldırma Niyetini Destekliyor
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Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma niyetini memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, bu adımın Suriye'nin istikrarı ve refahı için önemli bir gelişme olduğunu duyurdu.

Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma yönündeki niyetini memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu adımın "yeni Suriye'nin istikrarı ve refahı yolunda önemli bir adım" olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bu süreçteki çabalarının da takdirle karşılandığı açıklamada, iki ülkenin girişimlerinin yapıcı ve destekleyici olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Katar'ın, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve halkının güvenlik, istikrar ve kalkınma yönündeki meşru taleplerine olan desteği yinelendi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.

Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
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