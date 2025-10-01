Katar, Trump'ın Güvenlik Taahhüdünü Memnuniyetle Karşıladı

Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar'ın güvenliğini garanti altına almayı taahhüt eden başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin platformunda yayımladığı yazılı açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararnamenin Washington ile tarihi ilişkilerin bir tezahürü olduğunu vurguladı.

Açıklamada, kararnamenin iki ülke arasında savunma, güvenlik ve diplomatik iş birliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Bakanlık, " Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar topraklarına veya kritik altyapısına herhangi bir silahlı saldırının yapılmasının, ABD'nin barış ve güvenliği için bir tehdit olduğunu teyit eden kararnameyi memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerine de yer verdi ve kararnamenin Katar ile ABD arasındaki güçlü ve tarihi ilişkiye işaret ettiği kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almayı ve olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

"ABD'nin politikası, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır." ifadelerine yer verilen kararnamede, ABD'nin, Katar'ın toprağına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı, ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği de belirtilmişti.

Kararnamede ayrıca Katar'a saldırı durumunda, Washington'un, "ABD ve Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ve istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı" vurgulanmıştı.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.