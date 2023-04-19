Katar: Sudan'daki çekişen taraflarla temaslar ve doğrudan iletişim sürüyor

Katar'ın Sudan'da krizin çözümüne yönelik çekişen taraflarla temas halinde olduğu ve doğrudan iletişimi sürdürdüğü bildirildi.

Katar'ın Sudan'da krizin çözümüne yönelik çekişen taraflarla temas halinde olduğu ve doğrudan iletişimi sürdürdüğü bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari haftalık basın brifinginde açıklamalarda bulundu.

Ensari, ülkesinin Sudan'daki krizin çözümü için taraflarla temas halinde olduğunu ve doğrudan iletişimi sürdürdüğünü söyledi.

Katar'ın Sudan'da çatışan tarafların ateşkes yapması ve diyaloğa dönmesini sağlayan her türlü çabayı desteklediğini kaydeden Ensari, "Kriz, Sudan'ın iç krizi olduğu için çözüm de Sudan'dan gelecektir. Dışişlerinin yaptığı yardım sunmaktır ve uygun diplomatik çözümleri teklif etmektir" ifadelerini kullandı.

Ensari, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de Katar büyükelçiliklerinin açılmasına yönelik hazırlıkların devam ettiğini ve birkaç hafta içinde Manama ve Abu Dabi'de elçiliklerin açılacağını duyurdu.