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Katar, Sudan'a 25 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi

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Katar, Sudan'a 25 ton yardım malzemesi taşıyan 18'inci uçağını gönderdiğini duyurdu. Uçakta gıda maddeleri ve 2 ambulans bulunuyor. Katar, bugüne kadar Sudan'a 555 ton insani yardım ulaştırdı.

Katar, Sudan'a 25 ton yardım malzemesi taşıyan 18'inci uçağını gönderdiğini duyurdu.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı Port Sudan Havalimanı'na ulaştı.

Uçağın gıda maddelerinin yanı sıra 2 ambulanstan oluşan 25 tonluk insani yardım taşıdığı belirtildi.

Katar'ın bugüne kadar Sudan'a toplam 18 uçakla 555 ton insani yardım ulaştırdığı kaydedildi.

Sudan'daki kriz sebebiyle insani yardım yapılması için Haziran 2023'te Suudi Arabistan'ın öncülüğünde, Avrupa Birliği (AB), Mısır, Katar ve Almanya'nın da katılımıyla çevrim içi konferans düzenlenmişti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, söz konusu konferansta, ülkesinin Sudan'daki çatışmalar dolayısıyla ortaya çıkan insani krizin çözümüne ve bölgedeki mültecilere destek olmak için 50 milyon dolar ayırdığını belirtmişti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası, sivillerin katılımıyla oluşturulan, hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır sürüyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve Sudan'ın 18 eyaletinden 10'unda devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken, HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA / Güncel

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