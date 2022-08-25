Katar spor sakatlanmalarını tedavide en ileri teknolojileri kullanıyor
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Katar 365'in bu bölümünde bilimsel araştırmalarda büyük ilerlemeler sağlayan üç programı keşfediyoruz: Biobank'ın DNA örnekleme çalışmalarına, hassas tıbbın gidişatını değiştiren Katar Genom Programı'na ve spor sakatlanmaları tedavisinde devrim yaratan bir tesise yakından bakıyoruz.
Katar 365'in bu bölümünde bilimsel araştırmalarda büyük ilerlemeler sağlayan üç programı keşfediyoruz: Biobank'ın DNA örnekleme çalışmalarına, hassas tıbbın gidişatını değiştiren Katar Genom Programı'na ve spor sakatlanmaları tedavisinde devrim yaratan bir tesise yakından bakıyoruz.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel