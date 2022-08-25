Üye Girişi
Haberi Paylaş

Katar spor sakatlanmalarını tedavide en ileri teknolojileri kullanıyor

Güncel Haberler

Katar 365'in bu bölümünde bilimsel araştırmalarda büyük ilerlemeler sağlayan üç programı keşfediyoruz: Biobank'ın DNA örnekleme çalışmalarına, hassas tıbbın gidişatını değiştiren Katar Genom Programı'na ve spor sakatlanmaları tedavisinde devrim yaratan bir tesise yakından bakıyoruz.

Katar 365'in bu bölümünde bilimsel araştırmalarda büyük ilerlemeler sağlayan üç programı keşfediyoruz: Biobank'ın DNA örnekleme çalışmalarına, hassas tıbbın gidişatını değiştiren Katar Genom Programı'na ve spor sakatlanmaları tedavisinde devrim yaratan bir tesise yakından bakıyoruz.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Katar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title