Katar: Somali'de istikrarı ve güvenliği hedefleyen her türlü çabayı destekliyoruz

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el-Misnad, ülkesinin Somali'nin istikrarı ve güvenliğini hedefleyen her türlü çabayı desteklediğini söyledi.

Katar haber ajansına göre, Bakan Misnad, ülkeyi ziyaret eden Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali ile Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, özellikle kalkınma ve insani destek alanlarında olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alındı.

Ülkesinin Somali'nin istikrarı ve güvenliğini hedefleyen her türlü çabayı desteklediğini vurgulayan Misnad, Katar'ın Somali'yi destekleme konusunda değişmez bir pozisyonda olduğunu kaydetti.

Doha, 8 Aralık Pazartesi günü iki ülke arasındaki Ortak Yüksek Komisyon ilk toplantısına ev sahipliği yapmıştı. Toplantıda iki ülke arasında kültür, tarım, gıda güvenliği, gençlik ve gümrük alanlarında işbirliği protokolleri imzalandı.