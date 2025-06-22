Katar Radyasyon Seviyesinin Normal Olduğunu Duyurdu

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Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde radyasyon seviyesinin normal olduğunu ve izleme sistemleriyle sürekli takip edildiğini açıkladı.

Katar, ülke genelinde radyasyon seviyesinin normal olduğunu duyurdu.

Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde faaliyet gösteren Ulusal Radyasyon İzleme ve Erken Uyarı Ağı üzerinden gerçekleştirilen ölçümlerde, hava ve deniz sularında herhangi bir olağanüstü radyasyon seviyesinin tespit edilmediği belirtildi.

Kara ve denizlerde kurulu izleme istasyonlarının bölge genelinde radyasyon seviyelerini sürekli takip ettiği ve olası bir anormal artış durumunda erken uyarı sistemiyle anında bildirim sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, halktan yalnızca resmi kaynaklardan gelen açıklamalara itibar etmesi istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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