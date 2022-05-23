Katar, Paris Büyükelçiliğinde çalışan güvenlik görevlisinin öldürülmesini kınadı - Haberler

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Katar, Paris Büyükelçiliğinde çalışan güvenlik görevlisinin öldürülmesini kınadı

AA - Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
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Katar, Paris Büyükelçiliğinde çalışan güvenlik görevlisinin öldürülmesini kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın Paris Büyükelçiliğinde çalışan güvenlik görevlisinin öldürülmesini kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın Paris Büyükelçiliğinde çalışan güvenlik görevlisinin öldürülmesini kınadı.

Bakanlıktan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Katar'ın Paris Büyükelçiliği çalışanının, bu sabah görevini yaptığı sırada büyükelçilikte öldürülmesinden büyük üzüntü duyuyoruz ve olayı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şüpheliyi yakalayan ilgili Fransız makamlarının başlattığı incelemelere son derece güven duyulduğu aktarılan açıklamada, soruşturma sonuçlarının sabırsızlıkla beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, gerekçesi ne olursa olsun her türlü şiddet olayının kınandığı vurgulanarak, hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ailesine başsağlığı dilendi.

Katar'ın Paris Büyükelçiliğine bu sabah girmek isteyen kişi ile güvenlik görevlisi arasında çıkan arbedede, güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel

Paris Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı, Paris, Katar, Güncel, Haberler

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