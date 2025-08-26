Katar, Kuveyt ve Mısır'dan İsrail'e karşı acil harekete geçilmesi çağrısı

Katar, Kuveyt ve Mısır'ın yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Arap Birliği ve Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesini hedef alınmasının ardından İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçları durdurmak için uluslararası kurumlara acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesini bombalaması ve bunun sonucunda masum silahsız sivillerin ölmesi kınandı.

Açıklamada, saldırı, İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği "iğrenç suçların" yenisi ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in gazetecileri ve yardım ve sağlık alanında çalışanları hedef alan yaklaşımının, sivillere gerekli korumayı sağlamak ve bu vahşetin faillerinin cezadan kaçmasını engellemek için acil ve kararlı bir uluslararası eylem gerektirdiği vurgulandı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuveyt'in İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'ndeki sağlık, yardım ve medya personelini hedef almasını güçlü bir şekilde kınadığı ve reddettiği belirtilerek, bunun uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ve bariz bir ihlali olduğu vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in savunmasız Filistin halkına karşı caydırıcılık ve hesap verebilirlik olmaksızın sistematik suçlar işlemeye devam ettiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Filistin halkına karşı işlenen soykırımın durdurulması ve işgal altındaki Filistin'de suç işleyenlerin cezasız kalmaması için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiği belirtildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Nasır Hastanesini hedef alması en sert şekilde kınandı.

Saldırının, İsrail'in uluslararası insani hukuku açıkça ihlal etmesinin tekrarı olarak değerlendirildiği açıklamada, İsrail'in gazetecileri, sağlık ve insani yardım çalışanlarını hedef alması şiddetle kınanarak, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçları reddedildi.

Açıklamada, BMGK ve uluslararası topluma, bu tehlikeli yaklaşıma son vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşını durdurmak için etkili bir şekilde müdahale etmek üzere sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısı yapıldı.

KİK

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'ndeki sağlık, yardım ve medya personelini hedef almasını kınadı.

Budeyvi, bu suç eyleminin tüm uluslararası ve insani hukukun açık bir ihlali olduğunu ve "insani ve medya alanlarında çalışan sivil tesisleri ve mürettebatı koruyan" uluslararası meşruiyet kararlarına açık bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Budeyvi, uluslararası toplumun bu tekrarlanan saldırıları durdurmak, failleri sorumlu tutmak ve Gazze Şeridi'ndeki insani yardım ve medya çalışanlarına acil uluslararası koruma sağlamak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi çağrısını yineledi.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise açıklamasında, İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıları kınayarak, gazeteciler de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin öldüğü saldırıyı "tam bir katliam ve suç" olarak nitelendirdi.

Gazze'de yaşananların savaş suçu ve insanlığa karşı suç olduğunu belirten Ebu Gayt, uluslararası toplumu, işlenen suçlardan İsrail'i sorumlu tutmaya ve uluslararası ve insani hukuku cezasız bir şekilde ihlal etmeye devam etmesine izin vermemeye çağırdı.

Hamas

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in gazetecileri, sağlık personelini ve sivil savunma personelini bombalayarak ve onlara karşı "korkunç katliamlar" yaparak yaklaşık 23 aydır saldırılarını sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve ilgili tüm taraflara, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları ve sistematik soykırımı durdurmak, Filistinlileri kurtarmak ve onlara acil yardım sağlamak için derhal ve ciddi adımlar atmaları çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.