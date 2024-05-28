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Katar Kızılayı, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 1144 konutluk kentin açılışını yaptı

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Katar Kızılayı, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde AFAD koordinesinde inşa ettiği 1144 konutluk kentin açılışını gerçekleştirdi. Projede konutların yanı sıra cami, okul, sağlık tesisi ve dükkanlar da bulunuyor.

Katar Kızılayı, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ ( Afad ) koordinesinde, inşa ettiği 1144 konutluk kentin açılışını yaptı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinin kuzeyindeki Susunbat köyü çevresinde Katar Kızılayı, AFAD koordinesinde yeni bir kent inşa etti.

Yaklaşık 1 yıl önce temel atma töreniyle inşaatına başlanan konutlar, yerinden edilen siviller için hazır hale getirildi.

Projede her biri 50 metrekarelik 1144 konutun yanı sıra 2 cami, okul, sağlık tesisi ve dükkanlar yer alıyor.

"Önce İnsan" adı verilen kentin açılış törenine, Gaziantep Valiliği yetkilileri, Katar Kızılayı yetkilileri, AFAD yetkilileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) katıldı.

Açılışta, Bab Yerel Meclisince tesbit edilen ihtiyaç sahiplerine konutların anahtarları teslim edildi.

Katar Kızılayı yetkilisi Salah İbrahim, AA muhabirine, "Suriye'nin kuzeyindeki en büyük yerleşim yeri projemizin açılışını gerçekleştirdik, projemizde sağlık merkezi ve 24 sınıftan oluşan bir de okul bulunmaktadır. Katar Kızılayı, Bab Yerel Meclisi ve AFAD'la koordine olarak yapımı tamamlanan evlere ihtiyaç sahiplerini yerleştiriyoruz." dedi.

Yapımı tamamlanan evlere yerleşen ailelerden Ammar Şahade, "Halep merkezinden göç ettikten sonra, Türkiye sınırındaki bir çadır kentte yaşıyordum. Katar Kızılayı bu kenti inşa ederek bizlere yeni yaşam alanları oluşturdu." diye konuştu.

Katar Kızılayı ve Türk STK'lere yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür eden Şahade, "Ailem ve çocuklarımla yeni bir eve kavuştuk, burada sağlık merkezi ve okullar var, çocuklarımla daha iyi bir yerde yaşayacağım." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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