Katar, İsrail Saldırısını Görüşmek Üzere Acil Zirve Düzenleyecek

DOHA, 14 Eylül (Xinhua) -- Katar, İsrail'in başkent Doha'ya yönelik son saldırısını görüşmek üzere 15 Eylül'de acil bir Arap-İslam devletleri zirvesi düzenleyeceğini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el Ensari cumartesi günü Katar Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarının pazar günü bir araya gelerek liderler toplantısı için bir taslak bildiri hazırlayacaklarını söyledi.

El Ensari, zirvenin önemli bir zamanda gerçekleştiğini vurgulayarak, Doha'daki Hamas liderlerinin konutlarını hedef alan ve "korkakça bir İsrail saldırısı" diye nitelendirdiği olaya karşı Arap ve İslam dünyasının Katar ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra El Ensari, Arap ve İslam dünyasından ülkelerin, İsrail'in uyguladığı "devlet terörizmini" kategorik olarak reddettiklerinin ortaya konduğunu da sözlerine ekledi.