Katar, İsrail Saldırısına Karşı Yasal Yolları Değerlendiriyor

Güncelleme:
Katar, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya karşı yasal önlemler almak üzere bir hukuk ekibi kurdu. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka bağlılıklarını vurguladı.

Katar, İsrail'in başkent Doha'daki Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binayı hedef aldığı saldırısına karşı izlenecek yasal yolları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "bunun Bakanlar Kurulu'nun, Katar'ı ve egemenliğini hedef alan açık İsrail saldırısına karşı tüm yasal önlemleri almakla görevli bir hukuk ekibi oluşturma kararı üzerine gerçekleştiği" belirtildi.

Açıklamada, hukuk ekibinin ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve "Doha'nın önünde bulunan tüm yasal yolları değerlendirdiği" belirtildi.

Katar'ın uluslararası hukuk hükümlerine sıkı bağlılığının vurgulandığı açıklamada, ülkenin egemenliğini koruma ve haklarını uluslararası hukuk ilkelerine dayalı tüm meşru yollarla savunma kararlılığı kaydedildi.

İsrail saldırısının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani düzenlediği basın toplantısında Doha'nın saldırıya yanıt olarak gerekli önlemleri almak üzere bir hukuk ekibi kurduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
