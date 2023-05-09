Katar, İsrail saldırılarıyla Filistin'de tırmanan gerilimi düşürme çabalarını sürdürüyor

Katar, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin topraklarında yaşanan gerilimi azaltmak için başlattığı diplomatik girişimleri sürdürdüğünü duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Katar'ın, Filistin topraklarındaki yaşanan gerilimi azaltmak konusunda her zaman çaba gösterdiğini belirten Ensari, gerilimin yükselmesiyle ülkesinin başlattığı diplomatik girişimleri sürdürdüğünü kaydetti.

Sözcü Ensari, Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıların, İsrail'in önceki tüm anlaşmaları açıkça ihlal ettiğinin bir göstergesi olduğunu da vurguladı.

Katar'ın Filistin topraklarındaki şiddeti azaltmadaki rolünün devam ettiğini aktaran Ensari, ülkesinin süren İsrail şiddetini durdurmak için hızlı önlemler alarak, yanında olduğu masum Filistinlilerin hayatlarını kurtarmayı amaçladığını belirtti.

İsrail'in Gazze saldırısında 15 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Öte yandan İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 15 Filistinli yaralanmıştı.