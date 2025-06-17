Katar, İsrail-İran Çatışmasını Sona Erdirme İçin ABD ile Temasta

( ANKARA ) – Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El-Ansari, ülkesinin İsrail ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirmek amacıyla ABD ile günlük temas yürüttüğünü açıkladı. El-Ansari, çatışmanın bölgesel enerji güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El-Ansari, "Bölgesel ve uluslararası tüm taraflarla her türlü iletişimi kuruyoruz. Bu görüşmeler, bu tehlikeli tırmanışı nasıl durdurabileceğimize dair yollar aramak üzerine odaklanıyor" dedi. İran'ın pozisyonunun net olduğunu belirten sözcü, "Tahran, ateş altındayken müzakere etmeyeceğini açıkça ifade etti" ifadesini kullandı.

"Diplomasiye bağlı kalındığına dair bazı olumlu açıklamalar var. Umarız bu sürece geri dönebiliriz" diyen El-Ansari, "Hürmüz Körfezi'ndeki enerji tesislerinin hedef alınmasının piyasalar üzerinde olumsuz etkileri olur. Bu bölge daha fazla tırmanmayı kaldıramaz" şeklindekonuştu. Dünya genelindeki deniz yoluyla taşınan petrolün üçte biri ve doğalgazın yaklaşık yüzde 20'si bu bölgeden geçiyor.

El-Ansari, İran ile İsrail arasında henüz herhangi bir doğrudan temas olmadığını belirterek, şu anda yalnızca çeşitli arabulucu ülkelerin telefon diplomasisi yürüttüğünü ifade etti. Katar Emiri Tamim bin Hamed Al Sani'nin hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğünü söyledi.

Sözcü ayrıca, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce bazı Arap ülkelerinin ABD ve İran arasında yürütülen arka kapı diplomasisine destek verdiğini, hatta bazılarının bu sürece dahil olduğunu aktardı. El-Ansari, 2015 yılında nükleer anlaşmaya karşı çıkan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, zamanla İran'la ilişkilerini onardığını ve diyalogdan yana bir tutum benimsediklerini hatırlattı.