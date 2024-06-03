Katar, İsrail'in UNRWA'yı hedef almasını kınadı

Katar, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) "terör örgütü" olarak sınıflandırma girişimini ve ajansın faaliyetlerini hedef almasını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in UNRWA'yı hedef alma girişimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Katar, işgalci İsrail makamlarının, UNRWA'yı 'terör örgütü' olarak sınıflandırma, diplomatik dokunulmazlığını kaldırma ve faaliyetlerini suç sayma girişimini kınar ve bunu, Gazze Şeridi'nde devam eden savaşın felaket yansımaları nedeniyle insani hizmetlere olan ihtiyacın arttığı bir dönemde, UNRWA'yı dağıtmayı amaçlayan sistematik hedef alma kampanyasının bir uzantısı olarak değerlendirir." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma, İsrail'in UNRWA'yı dağıtmayı ve 8 aydır şiddetli saldırılara maruz kalan Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki milyonlarca Filistinliyi UNRWA'nın hizmetlerinden mahrum bırakmayı amaçlayan planları karşısında "kararlı duruş sergileme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada "Katar, başta 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hakkı olmak üzere, kardeş Filistin halkının meşru haklarını destekleyici ve değişmez tutumuna dayanarak UNRWA'ya tam desteğini vurgulamaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın dokunulmazlığını ve ayrıcalıklarının iptal edilmesini öngören yasa tasarısını 29 Mayıs'ta yapılan ön oylamada onaylamıştı.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için İsrail Meclisinin 3 farklı oturumunda daha onaylanması gerekiyor.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardımda öncü UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı ABD Kongresinden geçmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.