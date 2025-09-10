Katar, İsrail'in Saldırısını Kınadı ve ABD ile İşbirliği Vurgusu Yaptı

DOHA, 10 Eylül (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, İsrail'in başkent Doha'ya düzenlediği saldırıyı egemenliğinin ve uluslararası hukukun ihlali olarak kınayarak, bu tür saldırıların tekrarlanmasını önlemek için ABD'yle çalıştıklarını söyledi.

Ensari, çarşamba günü Al Jazeera televizyonunda yayımlanan programda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ortaklarına ve müttefiklerine hiçbir şekilde saygı göstermediğini" belirtti. Ensari, Netanyahu'nun yaptıklarının, barış çabalarında arabulucuların korunmak yerine günah keçisi ilan edileceğini açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi. Ensari, yaşanan saldırının Katar'ı barış anlaşmasına yönelik çabalarından alıkoymayacağını vurguladı.

Washington'ın saldırı gerçekleştikten sonra kendilerine bilgi verdiğini kaydeden Ensari, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye bu tür olayların bir daha yaşanmayacağına dair güvence verdiğini ifade etti. Ensari, Al Sani'nin ise saldırının cevapsız kalmayacağı uyarısında bulunarak, tüm yasal ve diplomatik adımların atılacağını vurguladığını söyledi.

ABD'nin NATO üyesi olmayan önemli bir müttefiki konumundaki Katar, ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapıyor.