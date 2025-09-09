Katar, İsrail'in Saldırıları Hakkındaki İddiaları Yalanladı

Katar, İsrail'in Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığı saldırıdan önce Doha yönetiminin bilgilendirildiği iddialarını yalanladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ensari, İsrail saldırısına ilişkin, " Katar'ın saldırıdan önceden haberdar edildiği yönündeki iddialar asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'li bir yetkiliyle yapılan görüşmenin İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırının ardından gelen patlama sesleri sırasında gerçekleştiğine dikkati çekti.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.