Katar, İsrail'in Saldırıları Hakkındaki İddiaları Yalanladı

Güncelleme:
Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan saldırısından önce Doha yönetiminin bilgilendirildiği yönündeki iddiaları asılsız buldu. Sözcü Macid el-Ensari, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ensari, İsrail saldırısına ilişkin, " Katar'ın saldırıdan önceden haberdar edildiği yönündeki iddialar asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'li bir yetkiliyle yapılan görüşmenin İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırının ardından gelen patlama sesleri sırasında gerçekleştiğine dikkati çekti.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

