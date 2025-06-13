Katar, İsrail'in İran'a Saldırısını Kınadı

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Katar, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, bu durumu şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı bölgede gerginliği artıran bir tırmanış olarak değerlendirdi ve itidal çağrısında bulundu.

Katar, İsrail'in İran'a saldırısının uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu belirterek saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirilen İsrail saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden, gerginliği azaltma ve diplomatik çözümleri engelleyen saldırgan politikaların sürekli tekrarlamasından ortaya çıkan bu tehlikeli tırmanıştan derin endişe duyulduğu" ifade edildi.

Her türlü şiddete karşı itidal çağrısı yapan Katar, "çatışmayı genişletecek ve bölgenin güvenlik ve istikrarını baltalayacak tırmanıştan kaçınan kararlı tutumunu sürdürdüğünü" vurguladı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, bugün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz ve İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
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