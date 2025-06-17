Katar, İsrail'in İran'a Saldırılarını Durdurmak İçin Temas Halinde

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Katar Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerginliği azaltmak amacıyla uluslararası ortaklarla iletişim halinde olduklarını belirtti. İran ve İsrail arasındaki çatışmanın sona ermesi için çabaların devam ettiğini vurguladı.

Katar, İsrail'in İran'a saldırılarını durdurmak için bölgedeki ortaklarıyla temas halinde olduğunu bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, bölgesel güvenliğin daha fazla kriz ve gerginliği kaldıramayacağını belirterek bölgedeki gerginliğin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Ensari, İran'daki enerji tesislerinin gelişigüzel hedef alınması konusunda uyarıda bulundu.

Tahran yönetiminin İsrail'in İran'a saldırılarının durdurulması konusunda Doha'dan arabuluculuk talebine ilişkin bir soru üzerine Ensari, "bunun doğru olmadığını; gerginliğin tırmandırılmasını durdurmak için dünyadaki tüm uluslararası ortaklarıyla temas halinde olmaya devam ettiklerini" söyledi.

Ensari, çözümün "İran ile İsrail arasındaki gerginliğin sonlandırılması; Washington ile Tahran'ın nükleer müzakerelere yeniden dönmesi" olduğunu belirtti.

Gazze'de ateşkes konusunda olumlu bir gelişme yok

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerine ilişkin ise Ensari, arabuluculuk çerçevesinde çabaların devam ettiğini ancak henüz olumlu bir gelişmenin olmadığını; İran'da yaşananların her türlü çabayı geciktirdiğini ifade etti.

Ensari, barış çabalarına yeniden dönülmesi çağrısında bulundu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
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